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Нови Пазар
Адем Льяич
€ 300 тыс
Адем Льяич
Нови Пазар
29 сентября 1991 (34), Нови-Пазар
#22 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Сербия
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Публикации
Фото
Отказавшийся переходить в «Спартак» Льяич стал профессиональным баскетболистом
2024.11.10 10:45
2
Fotospor: Льяич не перейдет в «Спартак». Его девушка отказалась жить в Москве
2021.08.16 23:53
16
«Спартак» возобновил интерес к Льяичу
2021.08.09 08:28
11
Fanatik: «Спартак» – в числе претендентов на Льяича из «Бешикташа»
2021.07.01 20:51
14
Льяич зимой может перейти из «Бешикташа» в ЦСКА
2019.10.13 15:15
11
Хадсон-Одои – самый молодой автор гола в ЛЕ за последние 9 лет
2018.11.30 11:32
1
Фото
«Бешикташ» объявил о трансфере Льяича. Форвардом интересовался «Спартак»
2018.09.01 15:22
1
Скаут: «Льяичу бог дал талант и недодал мозгов. Казино, телки-метелки…»
2018.08.31 10:26
10
«Марсель» и «Бешикташ» – конкуренты «Спартака» в борьбе за Льяича
2018.08.11 06:08
3
«Торино» готов продать Льяича, которым интересуется «Спартак». Руководство туринцев ждет правильного предложения
2018.08.07 14:56
6
Агент: «Льяич любит Италию. Но если в Москве готовы предложить больше, игрок может перейти в «Спартак»
2018.07.27 18:10
6
«Спартак» поборется с «Сельтой» и «Фулхэмом» за Льяича
2018.07.27 10:53
10
Максимович: «Льяич должен был перейти в «Спартак», но с покупкой Ханни красно-белые свернули переговоры»
2018.03.26 12:49
4
«Торино» не хочет продавать Льяича в «Спартак». Отступные за игрока – 25 миллионов
2018.02.21 19:45
6
Арустамян: «Льяич в «Спартаке»? У красно-белых и так сильнейшая атака в РФПЛ»
2018.02.20 15:47
20
Calciomercato: Льяич может перейти в «Спартак» за 7-8 миллионов
2018.02.19 22:08
13
В Италии считают «Спартак» основным претендентом на Льяича
2018.02.19 17:14
20
Льяич может перейти в один из клубов Китая или МЛС. На игрока претендует «Спартак»
2018.02.03 08:00
3
«Спартак» улучшит предложение по Льяичу
2018.02.01 19:15
23
«Торино» хочет получить 20 миллионов от «Спартака» за Льяича
2018.01.26 08:14
16
«Спорт-Экспресс»: «Спартак» не интересуется Альваресом и Льяичем, но хочет приобрести Ханни
2018.01.25 16:23
6
«Спартак» вернулся к кандидатуре Льяича
2018.01.25 06:30
12
«Торино» может отдать Льяича, который отказал «Спартаку», в аренду в «Наполи»
2017.12.16 12:58
«Спартак» получил отказ от «Торино» на предложение по Льяичу
2016.12.13 19:08
11
Льяич продолжит карьеру в «Торино»
2016.07.16 12:50
1
«Валенсия» следит за Льяичем
2016.06.05 10:25
Льяич может перейти в «Вест Хэм» за 11 миллионов
2016.04.16 13:20
«Интер» вернет Льяича в «Рому»
2016.04.12 22:36
1
«Интер» хочет выкупить игрока «Ромы»
2015.12.27 07:03
Льяич: «Надеюсь, в «Роме» уже поняли, что зря отпустили меня в «Интер»
2015.12.06 15:59
1
2
Главные новости
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
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Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
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Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
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Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
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Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
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Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
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