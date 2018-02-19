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    Calciomercato: Льяич может перейти в «Спартак» за 7-8 миллионов

    По информации итальянского издания Calciomercato, нападающий «Торино» Адем Льяич может перейти в «Спартак» в текущее зимнее трансферное окно.

    Трансфер оценивается в 7-8 миллионов евро. Форвард боится потерять место в сборной Сербии в преддверии чемпионата мира. Он может поехать в Россию, чтобы иметь больше игровой практики.

    Помимо «Спартака», игроком интересуются клубы из Китая и МЛС.

    В нынешнем сезоне Льяич принял участие в 17-ти матчах, отметившись тремя голами и восемью результативными передачами.

    Источник: Calciomercato

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    19.02.2018 22:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 февраля 2018, 12:02

      Один не скромный вопрос, зачем Спартаку столько нападающих???? Купите хотя бы одного топового ЦЗ!!! Тогда можно будет сократить кого-нибудь из НП!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 20 февраля 2018, 11:31

      Опять ? ну ок....был бы рад Адему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 11:21

      Посмотрим ,если не утка.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 20 февраля 2018, 08:28

      По-моему должна настораживать информация, что кроме MLS и Китайских клубов этим игроком никто больше не интересуется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 февраля 2018, 07:55

      Слухи,слухи ,слухи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 февраля 2018, 07:00

      Зачем из Флоренции уезжал? Теперь варианты у него для продолжения карьеры так себе. Играет на хорошем уровне, но репутация конечно оставляет лучшего желать.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 февраля 2018, 22:41

      Трансферное окно в Италии закрылось 1-го февраля... Хорош пургу гнать!!!

      3
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 > mialkov 19 февраля 2018, 22:59

      Но в России-то оно еще открыто

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > Worldsoccer2121 19 февраля 2018, 23:22

      Может и ошибаюсь, но после закрытия трансферного окна - запрещены и покупки и продажи

      3
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