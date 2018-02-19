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Calciomercato: Льяич может перейти в «Спартак» за 7-8 миллионов

19 февраля 2018, 22:08
13

По информации итальянского издания Calciomercato, нападающий «Торино» Адем Льяич может перейти в «Спартак» в текущее зимнее трансферное окно.

Трансфер оценивается в 7-8 миллионов евро. Форвард боится потерять место в сборной Сербии в преддверии чемпионата мира. Он может поехать в Россию, чтобы иметь больше игровой практики.

Помимо «Спартака», игроком интересуются клубы из Китая и МЛС.

В нынешнем сезоне Льяич принял участие в 17-ти матчах, отметившись тремя голами и восемью результативными передачами.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Торино Спартак Льяич Адем
Комментарии (13)
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mialkov
1519069296
Трансферное окно в Италии закрылось 1-го февраля... Хорош пургу гнать!!!
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VVM1964
1519073798
Ну вот , а то 15 , 20 . Будем играть в атакующий футбол - в 5 нападающих , но без защитников )))
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Viper for CSKA
1519099212
Зачем из Флоренции уезжал? Теперь варианты у него для продолжения карьеры так себе. Играет на хорошем уровне, но репутация конечно оставляет лучшего желать.
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Диктор
1519102547
Слухи,слухи ,слухи.
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oyabun
1519104498
По-моему должна настораживать информация, что кроме MLS и Китайских клубов этим игроком никто больше не интересуется.
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zigbert
1519114877
Посмотрим ,если не утка.
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Spartak 777
1519115507
Опять ? ну ок....был бы рад Адему
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Fan Loko mik
1519117340
Один не скромный вопрос, зачем Спартаку столько нападающих???? Купите хотя бы одного топового ЦЗ!!! Тогда можно будет сократить кого-нибудь из НП!
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