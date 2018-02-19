Calciomercato: Льяич может перейти в «Спартак» за 7-8 миллионов

Один не скромный вопрос, зачем Спартаку столько нападающих???? Купите хотя бы одного топового ЦЗ!!! Тогда можно будет сократить кого-нибудь из НП!
По информации итальянского издания Calciomercato, нападающий «Торино» Адем Льяич может перейти в «Спартак» в текущее зимнее трансферное окно.
Трансфер оценивается в 7-8 миллионов евро. Форвард боится потерять место в сборной Сербии в преддверии чемпионата мира. Он может поехать в Россию, чтобы иметь больше игровой практики.
Помимо «Спартака», игроком интересуются клубы из Китая и МЛС.
В нынешнем сезоне Льяич принял участие в 17-ти матчах, отметившись тремя голами и восемью результативными передачами.