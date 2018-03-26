Максимович: «Льяич должен был перейти в «Спартак», но с покупкой Ханни красно-белые свернули переговоры»

Защитник «Спартака» Никола Максимович заявил, что хавбек «Торино» Адем Льяич, который является его партнером по сборной Сербии, мог продолжить карьеру в московском клубе. По словам игрока, красно-белые свернули переговоры с «быками» после того, как у «Андерлехта» был приобретен Софьян Ханни.

«Ляич должен был присоединиться ко мне в «Спартаке», но после покупки Ханни переговоры сошли на нет. Адем предпочел остаться в «Торино», однако теперь без игровой практики. Это плохо для всех, кто желает попасть на чемпионат мира.

Адем – важный игрок для сборной Сербии и «Торино», и мне не верится, что для него нет места на поле в эти непростые для «быков» времена», – сказал Максимович.

В нынешнем сезоне 26-летний Льяич принял участие в 19-ти матчах, отметившись тремя голами и девятью результативными передачами.