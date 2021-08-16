Fotospor: Льяич не перейдет в «Спартак». Его девушка отказалась жить в Москве

Переход полузащитника «Бешикташа» Адема Льяича в «Спартак» сорвался.
По информации Fotospor, клубы уже договорились об аренде игрока с правом выкупа.
Однако сам серб отказался от предложения из-за нежелания своей девушки жить в Москве.
После этого «Бешикташ» отстранил хавбека от тренировок с командой.
- Рыночная стоимость Льяича – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне футболист провел за «Бешикташ» 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Fotospor
Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере – 21,4 тысячи подписчиков.