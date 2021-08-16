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  • Fotospor: Льяич не перейдет в «Спартак». Его девушка отказалась жить в Москве

Fotospor: Льяич не перейдет в «Спартак». Его девушка отказалась жить в Москве

16 августа 2021, 23:53
16

Переход полузащитника «Бешикташа» Адема Льяича в «Спартак» сорвался.

По информации Fotospor, клубы уже договорились об аренде игрока с правом выкупа.

Однако сам серб отказался от предложения из-за нежелания своей девушки жить в Москве.

После этого «Бешикташ» отстранил хавбека от тренировок с командой.

  • Рыночная стоимость Льяича – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне футболист провел за «Бешикташ» 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Fotospor

Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере – 21,4 тысячи подписчиков.

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Бешикташ Спартак Льяич Адем
Комментарии (16)
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GermanVo
1629148951
Пусть приезжает. Мы ему новую найдём. У нас девушки красивые.
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Hektor 84
1629149054
Кто каждое ТО придумывает утятину с этим Льяичем?
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Боцман59rus
1629150170
- его отказалась, наша согласится)))
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Томик
1629156513
"Девушка отказалась жить в Москве"? Зачем такая девушка? Тем более футболисту.
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Zubo
1629167363
Да в Москве девушек,да ещё каких, да с зарплатой футболиста...
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Fusballer
1629176741
Конечно не хочет ехать - конкурировать с Заремой сложно.
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moskowcity-petrv
1629178027
Вот дятел подкаблучник ведомый
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rash1959
1629179624
Нах такой игрок с ТАКОЙ типа "девушкой". Она его и на игры-трненировки пускать не будет. Как игрок в дальнейшем ОН не состоится.
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R_a_i_n
1629184442
Господи, послал бы её... Через три дня сама прилетела бы.
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Avitaminoz
1629187828
Вы сами то в это верите? Чем это Стамбул лучше Москвы? Кебабных столько же. Магазинов не меньше. Наверное подумала что медведи сожрут.
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