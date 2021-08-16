Fotospor: Льяич не перейдет в «Спартак». Его девушка отказалась жить в Москве

Переход полузащитника «Бешикташа» Адема Льяича в «Спартак» сорвался.

По информации Fotospor, клубы уже договорились об аренде игрока с правом выкупа.

Однако сам серб отказался от предложения из-за нежелания своей девушки жить в Москве.

После этого «Бешикташ» отстранил хавбека от тренировок с командой.