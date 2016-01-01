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    Льяич зимой может перейти из «Бешикташа» в ЦСКА

    ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Адеме Льяиче, информирует CNN Turk. Москвичи намерены зимой выйти с предложением по игроку.

    Футболист пополнил стамбульцев летом, перейдя из «Торино». В прошлом году Льяичем интересовался «Спартак».

    • «Бешикташ» заплатил за Льяича 6,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне полузащитник провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
    • «Бешикташ» в чемпионате Турции идет 12-м.

    Источник: CNN Turk

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1705

      Snek 4 минуты назад

      Ну в ЦСКА сватать можно любого игрока атакующего плана, так как видно, что Чалов на подыгрыше постоянно, а реализовать никто не может.

      0
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      Рейтинг: +1862

      Nerlinger 1 час назад

      Поллный бред!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9918

      vladimir-7 1 час назад

      Пока это предположение, дождемся официального сообщения от ЦСКА.

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