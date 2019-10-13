Льяич зимой может перейти из «Бешикташа» в ЦСКА

ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Адеме Льяиче, информирует CNN Turk. Москвичи намерены зимой выйти с предложением по игроку.

Футболист пополнил стамбульцев летом, перейдя из «Торино». В прошлом году Льяичем интересовался «Спартак».