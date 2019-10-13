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Льяич зимой может перейти из «Бешикташа» в ЦСКА

13 октября 2019, 15:15
11

ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Адеме Льяиче, информирует CNN Turk. Москвичи намерены зимой выйти с предложением по игроку.

Футболист пополнил стамбульцев летом, перейдя из «Торино». В прошлом году Льяичем интересовался «Спартак».

  • «Бешикташ» заплатил за Льяича 6,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне полузащитник провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
  • «Бешикташ» в чемпионате Турции идет 12-м.

Источник: CNN Turk

Турецкая версия американского новостного телеканала CNN. Основан в 1999 году. Аудитория в твиттере - более 4 миллионов подписчиков.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Бешикташ Льяич Адем
Комментарии (11)
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vladimir-7
1570969497
Пока это предположение, дождемся официального сообщения от ЦСКА.
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Nerlinger
1570970058
Поллный бред!!!
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Snek
1570974796
Ну в ЦСКА сватать можно любого игрока атакующего плана, так как видно, что Чалов на подыгрыше постоянно, а реализовать никто не может.
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Mister_Tomsk
1570975763
врятли, цска всегда молодых берет
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De_Frenki
1570976414
уже задолбали эти утки...2.8 за Комличенко не дали а за этого 6.5 отвалят
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CSKA57
1570976987
Комличенко, Соболев, Льяич... Кто следующий?
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cska-62
1570977211
У Адема Льяича бешеной силы удар и работоспособность. Это два плюса. Минусов куда больше - удары чаще в "молоко", чем в цель, тонко и в пас играть не умеет, жадничает. И лет ему уже 28... Лет девять из них так и подаёт надежды... Так ничему и не научился у Руди Гарсии в "Роме".
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BRO_football
1570979196
Ох и не знаю. 2 года назад Бомбардир отговаривал Спартак покупать Льяича из-за его скандального поведения, которое выражалась в драке с тренером Фиорентины и отказе петь гимн своей страны. Так что с дисциплиной у этого парня явные проблемы. Но, надеюсь, всё это в прошлом. Пусть армейцы покупают Льяича. Это лучше, чем ничего.
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InterMilLano1908
1570982373
ЦСКА нужны вингеры, надеюсь перейдет
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