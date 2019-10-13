Льяич зимой может перейти из «Бешикташа» в ЦСКА

ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Адеме Льяиче, информирует CNN Turk. Москвичи намерены зимой выйти с предложением по игроку.
Футболист пополнил стамбульцев летом, перейдя из «Торино». В прошлом году Льяичем интересовался «Спартак».
- «Бешикташ» заплатил за Льяича 6,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне полузащитник провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
- «Бешикташ» в чемпионате Турции идет 12-м.
Источник: CNN Turk
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