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    «Спартак» возобновил интерес к Льяичу

    Полузащитник «Бешикташа» Адем Льяич может этим летом стать игроком «Спартака».

    По информации Fotomac, московский клуб готовит новое предложение о трансфере 29-летнего футболиста.

    Ранее спартаковцы вели переговоры о подписании серба, но безуспешно.

    • Рыночная стоимость Льяича – 6 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне игрок провел за «Бешикташ» 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotomac

    Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Аудитория в твиттере – более 600 тысяч подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7881

      Cleaner 19 минут назад

      Нужен ли Спартак в его разбитом состоянии и с грызнёй в руководстве Льямчу? Только если за очень большую зарплату. По другому сейчас Спартаку хороших игроков к себе в состав не получить...

      0
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      Рейтинг: +2238

      FRZZ 1 час назад

      Адем Льяич талантливый игрок, ожидания от него были очень большими, но почему-то не раскрылся как следует, или не доработал.....

      0
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      Рейтинг: +28812

      oyabun 2 часа назад

      Очень "вовремя" надумали. А захочет ли сам футболист, если посмотрит что за обстановка в клубе и узнает на каком месте сейчас Спартак после серии поражений?

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      Рейтинг: +24518

      Боцман59rus 3 часа назад

      _ есть соблазн пропесочить, но это проблемы роста, видно то что Руй пытается отучить наших миллионеров от тедескостайл, жаль но мы не Бенфика, рядом не стояли

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