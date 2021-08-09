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«Спартак» возобновил интерес к Льяичу

9 августа 2021, 08:28
11

Полузащитник «Бешикташа» Адем Льяич может этим летом стать игроком «Спартака».

По информации Fotomac, московский клуб готовит новое предложение о трансфере 29-летнего футболиста.

Ранее спартаковцы вели переговоры о подписании серба, но безуспешно.

  • Рыночная стоимость Льяича – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне игрок провел за «Бешикташ» 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Fotomac

Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Аудитория в твиттере – более 600 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Бешикташ Льяич Адем
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1628487371
_ есть соблазн пропесочить, но это проблемы роста, видно то что Руй пытается отучить наших миллионеров от тедескостайл, жаль но мы не Бенфика, рядом не стояли
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oyabun
1628490364
Очень "вовремя" надумали. А захочет ли сам футболист, если посмотрит что за обстановка в клубе и узнает на каком месте сейчас Спартак после серии поражений?
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Старикан
1628498439
Покупать надо было под ЛЧ!
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lek!
1628498477
Опять новость ради новости . Не купят они его .
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portero
1628502632
Наверное Зареме понравился его гороскоп и физические, внешние данные...
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zigbert
1628509033
Таких игроков у нас и своих хватает.
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SLADE2019
1628510566
Господи, ну что нужно, чтобы в клубе поняли, кто в первую очередь нужен? Оборону нужно создавать, не укреплять, а именно создавать!
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