«Спартак» возобновил интерес к Льяичу

Полузащитник «Бешикташа» Адем Льяич может этим летом стать игроком «Спартака».
По информации Fotomac, московский клуб готовит новое предложение о трансфере 29-летнего футболиста.
Ранее спартаковцы вели переговоры о подписании серба, но безуспешно.
- Рыночная стоимость Льяича – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне игрок провел за «Бешикташ» 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Fotomac
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