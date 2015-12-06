Льяич: «Надеюсь, в «Роме» уже поняли, что зря отпустили меня в «Интер»

Нападающий "Интера" Адем Льяич, права на которого принадлежат "Роме", заявил, что его все устраивает в Милане, но его судьба находится в руках руководства двух клубов.

"Клубы обсудят между собой, останусь ли я в "Интере". Здесь меня все устраивает, я счастлив и стараюсь помогать своей команде. Жалеет ли "Рома", что отдала меня "Интеру"? Я надеюсь, что да, - сказал Льяич в эфире Mediaset Premium.

В текущем сезоне на счету Льяича десять матчей, в которых он забил три мяча и отдал две результативных передачи.