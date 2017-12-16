«Торино» может отдать Льяича, который отказал «Спартаку», в аренду в «Наполи»

Полузащитник «Торино» Адем Льяич может продолжить карьеру в «Наполи».
Неаполитанцы хотят арендовать 26-летнего игрока. В обратном направлении могут последовать хавбек Эмануэле Джаккерини или нападающий Аркадиуш Милик.
Сообщается, что у серба напряженные отношения с главным тренером «быков» Синишей Михайловичем.
В нынешнем сезоне Льяич принял участие в 16-ти матчах, забил три гола и сделал восемь результативных передач.
В декабре 2016 года появилась информация, что полузащитником интересовался «Спартак», однако он не захотел переезжать в РФПЛ.