«Торино» может отдать Льяича, который отказал «Спартаку», в аренду в «Наполи»

Полузащитник «Торино» Адем Льяич может продолжить карьеру в «Наполи».

Неаполитанцы хотят арендовать 26-летнего игрока. В обратном направлении могут последовать хавбек Эмануэле Джаккерини или нападающий Аркадиуш Милик.

Сообщается, что у серба напряженные отношения с главным тренером «быков» Синишей Михайловичем.

В нынешнем сезоне Льяич принял участие в 16-ти матчах, забил три гола и сделал восемь результативных передач.

В декабре 2016 года появилась информация, что полузащитником интересовался «Спартак», однако он не захотел переезжать в РФПЛ.