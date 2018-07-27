«Спартак» поборется с «Сельтой» и «Фулхэмом» за Льяича

Нападающий «Торино» и сборной Сербии Адем Льяич входит в трансферные интересы «Спартака», сообщает La Stampa.

Прошлой зимой российский клуб пытался заполучить футболиста, но руководство туринского клуба не согласилось на сделку. Сейчас конкуренцию «Спартаку» составляют «Сельта» и «Фулхэм».

В минувшем сезоне 26-летний Льяич провел в Серии А 27 матчей, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость серба оценивается в 13 миллионов евро. Его контракт с «Торино» действует до 30 июня 2020 года.