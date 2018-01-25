Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» вернулся к кандидатуре Льяича

    Скауты «Спартака» продолжают искать варианты усиления своего состава в итальянской Серии А. В этот раз их взгляд вернулся к форварду «Торино» Адему Льяичу.

    Известно, что туринцы готовы продать 26-летнего серба за 12 миллионов евро. «Спартак» уже пытался подписать Льяича в прошлом году, но стороны тогда не смогли договориться о стоимости компенсации за игрока.

    В текущем сезоне серб провел 15 матчей в Серии А, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2018 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 января 2018, 15:35

      Аум!!! Сербы-это хорошо, но есть и другая логика...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 25 января 2018, 13:55

      Что-то мы на сербов переключились, уже 3 или 4 в новостях!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 25 января 2018, 12:25

      Ну если Адем согласится и это не утка , то новость хорошая , может они нацелились на него потому что с Максимовичем все порешали ? Хотелось бы верить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 10:38

      да уж форвард особенно такой сейчас крайне необходим нам в сложившейся ситуации с защитой ((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 января 2018, 09:06

      начался сербский фетиш

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 25 января 2018, 08:35

      Молодцы! Не можем защитника купить, так купим форварда и поставим его в защиту. Пущай денежку отрабатывает. Все равно у нас этих форвардов как "гуталина на гуталиновой фабрике.." ))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > oyabun 25 января 2018, 09:17

      Согласен с атакой надо повременить.Укреплять надо оборону.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > oyabun 25 января 2018, 15:48

      Юги с незапамятных времён использовали жёсткие и даже грязные приёмы в игре с любым соперником...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Santila11 25 января 2018, 07:45

      Полузащитник он, атакующий)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 25 января 2018, 06:57

      Офигенный форвард!!!! Целых 3 гола,за 15(!) матчей... с таким успехом из любого клуба рфпл,можно форварда брать....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      Seraffim > Ruryu 25 января 2018, 12:50

      Ну, кроме трех голов есть еще 4 результативные передачи. Получается в 15 играх, семь результативных действий, что не так уж и плохо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11