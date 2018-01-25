«Спартак» вернулся к кандидатуре Льяича

Скауты «Спартака» продолжают искать варианты усиления своего состава в итальянской Серии А. В этот раз их взгляд вернулся к форварду «Торино» Адему Льяичу.

Известно, что туринцы готовы продать 26-летнего серба за 12 миллионов евро. «Спартак» уже пытался подписать Льяича в прошлом году, но стороны тогда не смогли договориться о стоимости компенсации за игрока.

В текущем сезоне серб провел 15 матчей в Серии А, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.