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    «Торино» хочет получить 20 миллионов от «Спартака» за Льяича

    Руководство «Торино» оценило своего нападающего Адема Льяича в 20 миллионов евро. Итальянская сторона хочет получить именно столько от «Спартака» за футболиста.

    Красно-белые вернулись к кандидатуре Льяича, но такая сумма не устроила Леонида Федуна. В Москве считают эту цифру завышенной.

    «Спартак» рассчитывал уложиться в 10 миллионов евро. В текущем сезоне Льяич провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    26.01.2018 08:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 28 января 2018, 11:57

      Если не утка то Адем это уже серьезное усиление...буду только рад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 января 2018, 21:08

      Может Льяич и прибавил, конечно... Но в "Роме" это был бестолковый и жадничающий лось! С физикой там всё было в порядке, с мощным ударом тоже (как у Кержакова со всеми минусами и плюсами!), а вот читал он игру плохо, и жадничал чрезмерно! Не думаю, что он красно-белым подойдёт. Даже если и прибавил.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 13:09

      а завтра напишут в Спартаке не знают об интересу к Льяичу))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 12:41

      Намного выгодней будет договориться с Промесом.

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 26 января 2018, 10:34

      Как же надоели эти фейки-утки!!!!

      1
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 26 января 2018, 09:54

      за 10 полюбому нужно брать....летом однозначно Промес свалит..., может еще и Зе в Англию переберется....Давыдову давали бы больше шансов..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 января 2018, 09:49

      Просто жадные дибилы-пусть там и остается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 09:48

      хотят они губы закатайте с 3 мячами

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2018, 09:42

      В России станок печатает в рублях, если бы 20 милн. руб., то с Федуном разговор
      состоится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 09:18

      хотят но не получат

      4
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