«Торино» хочет получить 20 миллионов от «Спартака» за Льяича

Руководство «Торино» оценило своего нападающего Адема Льяича в 20 миллионов евро. Итальянская сторона хочет получить именно столько от «Спартака» за футболиста.

Красно-белые вернулись к кандидатуре Льяича, но такая сумма не устроила Леонида Федуна. В Москве считают эту цифру завышенной.

«Спартак» рассчитывал уложиться в 10 миллионов евро. В текущем сезоне Льяич провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач.