«Спартак» улучшит предложение по Льяичу

Московский «Спартак» не оставляет попыток приобрести полузащитника итальянского «Торино» Адема Льяича, сообщает 90min.com. Россияне в ближайшее время направят в Турин улучшенное предложение по футболисту.

Если ранее красно-белые предлагали туринцам сумму в 10 миллионов евро, то теперь она увеличится. Итальянцы хотят выручить за Льяича не менее 12 миллионов.

В текущем сезоне Серии А хавбек провел 15 игр в стартовом составе, забил три гола и сделал пять результативных пасов.