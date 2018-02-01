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    «Спартак» улучшит предложение по Льяичу

    Московский «Спартак» не оставляет попыток приобрести полузащитника итальянского «Торино» Адема Льяича, сообщает 90min.com. Россияне в ближайшее время направят в Турин улучшенное предложение по футболисту.

    Если ранее красно-белые предлагали туринцам сумму в 10 миллионов евро, то теперь она увеличится. Итальянцы хотят выручить за Льяича не менее 12 миллионов.

    В текущем сезоне Серии А хавбек провел 15 игр в стартовом составе, забил три гола и сделал пять результативных пасов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2018 19:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 2 февраля 2018, 09:00

      Не плохо быыы быыыло заполучить такого футболиста! Смогут ли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 февраля 2018, 23:35

      Слишком хорошо чтобы быть правдой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 1 февраля 2018, 21:31

      Вряд ли он приедет в Россию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 1 февраля 2018, 21:30

      Льяич личность интересная, особенная, самонравная, может послать тренера.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 февраля 2018, 21:14

      Не понимаю зачем Спартаку усиливать среднюю линию.О защитниках подумайте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 февраля 2018, 21:13

      Не понимаю-зачем Спартаку усиливать среднюю линию???????? Лучше отдайте эти деньги за защитника.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 1 февраля 2018, 21:12

      Окно закрылось, а нас все утками кормят

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 1 февраля 2018, 21:10

      Окно закрылось,а нас утками продолжают кормить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 1 февраля 2018, 21:00

      а разьве окно ещ не закрыто.вроде вё уже

      0
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      Рейтинг: +1427

      Freyd > лёха м 1 февраля 2018, 23:08

      У России трансферное окно закроется 22 февраля включительно.....

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 1 февраля 2018, 20:55

      Информация от источников, которые не слышали про официальные

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