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Нови Пазар
Адем Льяич
Статистика
€ 300 тыс
Адем Льяич - статистика
Нови Пазар
29 сентября 1991 (34), Нови-Пазар
#22 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Сербия
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Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 2
19.09.2026
Земун
1' - 74'
15'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
1 : 1
12.09.2026
Нови Пазар
63' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 0
04.09.2026
Железничар
38' - 90'
88'
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Команда
И
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Сараево
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Интер
2 : 1
16.07.2026
Сараево
1' - 62'
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