Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Сербия. Суперлига 2026/2027 Лига конференций 2025/2026 Сербия. Суперлига 2025/2026 Сербия. Суперлига 2024/2025 Сербия. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Турция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011