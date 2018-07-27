Агент: «Льяич любит Италию. Но если в Москве готовы предложить больше, игрок может перейти в «Спартак»

Итальянский агент Людовико Спинози заявил, что не исключает возможность перехода полузащитника «Торино» Адема Льяича в «Спартак».

Сегодня СМИ сообщили, что московский клуб возобновил интерес к сербу, на которого также претендуют «Сельта» и «Фулхэм».

«Может ли Льяич перейти в «Спартак»? Это зависит от суммы предложения. «Торино» – тот клуб, который продает футболистов за хорошие деньги.

Адем любит Италию. Но если в Москве готовы предложить больше, то трансфер вполне возможен», – сказал Спинози.

В прошлом розыгрыше Серии А Льяич принял участие в 27 матчах за «Торино», записав в свой актив шесть мячей и 11 результативных передач.