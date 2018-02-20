Арустамян: «Льяич в «Спартаке»? У красно-белых и так сильнейшая атака в РФПЛ»

Телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход нападающего «Торино» Адема Льяича в «Спартак».

Вчера итальянские СМИ сообщили, что красно-белые являются основным претендентом на серба, а сумма сделки может составить 7-8 миллионов евро.

«Конечно же, не стоит верить, что «Спартак» ведет переговоры по Льяичу. Серб очень сложный персонаж и, видимо, новый тренер «Торино» Маццарри хочет от него избавиться.

«Спартак» действительно проявлял интерес к Адему, но это было летом 2017 года, когда красно-белые активно пытались усилить атаку.

Помните, тогда всплывали фамилии Луан, Ньянг, Тельо? Вот и по Льяичу была активная работа, но тогда тренером «Торино» был Михайлович, который высоко ценил соотечественника и не собирался отпускать.

Вообще, на мой взгляд, у «Спартака» абсолютно укомплектованная атака. Сильнейшая в лиге», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.