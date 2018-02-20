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    Арустамян: «Льяич в «Спартаке»? У красно-белых и так сильнейшая атака в РФПЛ»

    Телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход нападающего «Торино» Адема Льяича в «Спартак».

    Вчера итальянские СМИ сообщили, что красно-белые являются основным претендентом на серба, а сумма сделки может составить 7-8 миллионов евро.

    «Конечно же, не стоит верить, что «Спартак» ведет переговоры по Льяичу. Серб очень сложный персонаж и, видимо, новый тренер «Торино» Маццарри хочет от него избавиться.

    «Спартак» действительно проявлял интерес к Адему, но это было летом 2017 года, когда красно-белые активно пытались усилить атаку.

    Помните, тогда всплывали фамилии Луан, Ньянг, Тельо? Вот и по Льяичу была активная работа, но тогда тренером «Торино» был Михайлович, который высоко ценил соотечественника и не собирался отпускать.

    Вообще, на мой взгляд, у «Спартака» абсолютно укомплектованная атака. Сильнейшая в лиге», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    20.02.2018 15:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 февраля 2018, 06:39

      у «Спартака» абсолютно укомплектованная атака. Сильнейшая в лиге», -Сам то веришь тому что говоришь? Здесь больше удача , чем сила , да с такой защитой , какая у вас , нужно в 1.5 раза больше забивать. ЛЧ иЛЕ тому подтверждение . Самоуспокоение это не очень хорошо. Ну если только не ставить никаких задач в Европе

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 февраля 2018, 06:32

      пфф по еврокубкам мы видим у кого какое нападение количество не равно качеству локо намного лучше

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 20 февраля 2018, 20:09

      Нобель вот верить как раз таки тебе не стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:23

      Посмотрим,думается мимо Карреры этот трансфер не пройдет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 февраля 2018, 18:57

      На защиту надо укреплять, нахрена нам нападающий!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:28

      тоже не верю в это, если конечно селекционный отдел правильными делами занимается)

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 20 февраля 2018, 17:53

      По Зе Луишу вероятен уход в летнее ТО. Роша скорее мёртв, нежели жив. Мельгарехо - это Мельгарехо. Луису Адриано уже 31 в апреле будет. Давыдов пока все еще в режиме Месси.
      Короче, нап в такой ситуации лишним не будет, если Петковича не включит, конечно.

      4
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 20 февраля 2018, 17:51

      Сколько же много желчных долбодятелов в комментариях!

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 20 февраля 2018, 17:33

      а как дело доходит до еврокубков эта атака становится мальчиками для битья

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 февраля 2018, 17:24

      Купите нормального центрального защитника.

      0
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