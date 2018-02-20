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  • Арустамян: «Льяич в «Спартаке»? У красно-белых и так сильнейшая атака в РФПЛ»

Арустамян: «Льяич в «Спартаке»? У красно-белых и так сильнейшая атака в РФПЛ»

20 февраля 2018, 15:47
20

Телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход нападающего «Торино» Адема Льяича в «Спартак».

Вчера итальянские СМИ сообщили, что красно-белые являются основным претендентом на серба, а сумма сделки может составить 7-8 миллионов евро.

«Конечно же, не стоит верить, что «Спартак» ведет переговоры по Льяичу. Серб очень сложный персонаж и, видимо, новый тренер «Торино» Маццарри хочет от него избавиться.

«Спартак» действительно проявлял интерес к Адему, но это было летом 2017 года, когда красно-белые активно пытались усилить атаку.

Помните, тогда всплывали фамилии Луан, Ньянг, Тельо? Вот и по Льяичу была активная работа, но тогда тренером «Торино» был Михайлович, который высоко ценил соотечественника и не собирался отпускать.

Вообще, на мой взгляд, у «Спартака» абсолютно укомплектованная атака. Сильнейшая в лиге», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Торино Льяич Адем Арустамян Нобель
Комментарии (20)
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Ахимас Вельде
1519131543
Скорее всего, брехня.
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Робинзон
1519132385
не помешал бы .
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subbotaspartak
1519132436
Нет защиты - нападением возьмём, Забьём, Набьём...
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Сильвербой
1519132551
Ты правда оцениваешь нашу "атакующую мощь" по уровню РФПЛ??? Для кого вы занимаетесь этим очковтерательством??? Объясни тогда, почему лучшая атака РФПЛ совершенно беспомощьна на евроарене???
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piligrim1986
1519133497
ага, и самая дырявая защита
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vladimir-7
1519135706
Спартак хочет, на случай ухода Промеса, Зе луиша и др.,обеспечить себе в дальнейшем, хорошее нападение, но вот, как то, мало уделяет внимания в приобретении защитников. Конечно, возвращение Джикии, это решение проблемы,но всё равно, нужна подстраховка каждого игрока и об этом болельщики всё время говорят руководству клуба Спартак. ИМХО.
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ZENIT84,
1519137239
а как дело доходит до еврокубков эта атака становится мальчиками для битья
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Eddyson
1519138414
По Зе Луишу вероятен уход в летнее ТО. Роша скорее мёртв, нежели жив. Мельгарехо - это Мельгарехо. Луису Адриано уже 31 в апреле будет. Давыдов пока все еще в режиме Месси. Короче, нап в такой ситуации лишним не будет, если Петковича не включит, конечно.
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OfaZavr
1519140510
тоже не верю в это, если конечно селекционный отдел правильными делами занимается)
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нейтральныйкакникто
1519184360
у «Спартака» абсолютно укомплектованная атака. Сильнейшая в лиге», -Сам то веришь тому что говоришь? Здесь больше удача , чем сила , да с такой защитой , какая у вас , нужно в 1.5 раза больше забивать. ЛЧ иЛЕ тому подтверждение . Самоуспокоение это не очень хорошо. Ну если только не ставить никаких задач в Европе
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