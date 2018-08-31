Скаут: «Льяичу бог дал талант и недодал мозгов. Казино, телки-метелки…»

Бывший скаут ЦСКА Сергей Шестаков рассказал о том, как Адем Льяич упустил свой шанс заиграть в составе «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» покупал Тошича вместе с Адемом Льяичем, но тот был слишком молоденький, и его вернули в «Партизан», расписав программу тренировок.
Каждые три месяца к Льяичу приезжал тренер «МЮ» и проверял, прибавляет ли тот в физике. Но Льяичу бог дал талант и недодал мозгов. Казино, телки-метелки – завалил пару тестов, и от него отказались», – рассказал скаут.
Этим летом Льяич входил в интересы «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»