Скаут: «Льяичу бог дал талант и недодал мозгов. Казино, телки-метелки…»

Бывший скаут ЦСКА Сергей Шестаков рассказал о том, как Адем Льяич упустил свой шанс заиграть в составе «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» покупал Тошича вместе с Адемом Льяичем, но тот был слишком молоденький, и его вернули в «Партизан», расписав программу тренировок.

Каждые три месяца к Льяичу приезжал тренер «МЮ» и проверял, прибавляет ли тот в физике. Но Льяичу бог дал талант и недодал мозгов. Казино, телки-метелки – завалил пару тестов, и от него отказались», – рассказал скаут.

Этим летом Льяич входил в интересы «Спартака».