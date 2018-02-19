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    В Италии считают «Спартак» основным претендентом на Льяича

    По информации Gazzettadiparma, «Спартак» является основным претендентом на нападающего «Торино» Адема Льяича. Источник заявляет, что сумма сделки может составить 7-8 миллионов евро.

    Отмечается, что 26-летний игрок также входит в сферу интересов клубов из Китая и МЛС.

    Ранее сообщалось, что «быки» готовы отпустить серба в московский клуб за 20 миллионов.

    В нынешнем сезоне Льяич принял участие в 17-ти матчах, отметившись тремя голами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 13 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 17:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 19 февраля 2018, 21:49

      правильно)))будем играть в 5 напов и столько же полузащитников))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 февраля 2018, 21:00

      А как считают в соседней Швейцарии. Там считать могут. Особенно деньги.
      А что скажет, по этому поводу, тов. Жуков? (Фраза читается с грузинским акцентом).

      0
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      Рейтинг: +178

      spamo77 19 февраля 2018, 20:31

      кто то видел его в игре? что из себя предствляет? радоваться или нет, потенциальной покупке?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 20:23

      20 милл -- спасибо было очень весело и забавно. Досвидания да не Прощайте

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      shpilman 19 февраля 2018, 20:07

      ясн... источник посмотрите

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 19:03

      бред какой-то, либо это очередная утка либо наша селекция это капец полный!!!

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 февраля 2018, 18:59

      Спартак давно его хочет купить, чем то привлекает, а те кто говорит Г** гАвно в 17 матчах 11 результативных действий не делает...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 19 февраля 2018, 18:30

      Источники думают за 7-8, итальянцы хотят 20, на трансфермаркте 13... Пипец...

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 февраля 2018, 18:10

      ура-ура, в жопе дыра! в данном случае в защите. ляйич будет вместо илюши что-ли играть? не пойму

      0
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 19 февраля 2018, 17:30

      Очередная утка

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