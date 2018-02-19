В Италии считают «Спартак» основным претендентом на Льяича

По информации Gazzettadiparma, «Спартак» является основным претендентом на нападающего «Торино» Адема Льяича. Источник заявляет, что сумма сделки может составить 7-8 миллионов евро.

Отмечается, что 26-летний игрок также входит в сферу интересов клубов из Китая и МЛС.

Ранее сообщалось, что «быки» готовы отпустить серба в московский клуб за 20 миллионов.

В нынешнем сезоне Льяич принял участие в 17-ти матчах, отметившись тремя голами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 13 миллионов евро.