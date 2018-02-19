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  • В Италии считают «Спартак» основным претендентом на Льяича

В Италии считают «Спартак» основным претендентом на Льяича

19 февраля 2018, 17:14
20

По информации Gazzettadiparma, «Спартак» является основным претендентом на нападающего «Торино» Адема Льяича. Источник заявляет, что сумма сделки может составить 7-8 миллионов евро.

Отмечается, что 26-летний игрок также входит в сферу интересов клубов из Китая и МЛС.

Ранее сообщалось, что «быки» готовы отпустить серба в московский клуб за 20 миллионов.

В нынешнем сезоне Льяич принял участие в 17-ти матчах, отметившись тремя голами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 13 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Торино Спартак Льяич Адем
Комментарии (20)
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VVM1964
1519049823
Где защитники , мать вашу ?
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acer2003
1519050028
Очередной выброс...г...
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oyabun
1519050618
Я наверное ничего не понимаю в футболе. У нас в защите полная ж..а, а мы все покупаем нападающих и полузащитников?!
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спартак спартаков 1
1519050623
Очередная утка
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ufos73
1519055972
Спартак давно его хочет купить, чем то привлекает, а те кто говорит Г** гАвно в 17 матчах 11 результативных действий не делает...
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OfaZavr
1519056220
бред какой-то, либо это очередная утка либо наша селекция это капец полный!!!
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Полная Канистра
1519061000
20 милл -- спасибо было очень весело и забавно. Досвидания да не Прощайте
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spamo77
1519061512
кто то видел его в игре? что из себя предствляет? радоваться или нет, потенциальной покупке?
Ответить
+50/-50
1519063222
А как считают в соседней Швейцарии. Там считать могут. Особенно деньги. А что скажет, по этому поводу, тов. Жуков? (Фраза читается с грузинским акцентом).
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andrebest4
1519066167
правильно)))будем играть в 5 напов и столько же полузащитников))))
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