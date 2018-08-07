«Торино» готов продать Льяича, которым интересуется «Спартак». Руководство туринцев ждет правильного предложения

«Торино» не против продажи нападающего Адема Льяича.

Серб не полетел с командой на товарищеский матч против «Ливерпуля» из-за травмы бедра. Итальянские СМИ утверждают, что туринцы готовы отпустить футболиста.

Интерес к 26-летнему игроку проявляют клубы во Франции, Турции и России. При этом президент «Торино» Урбано Кайро и спортивный директор Джанлука Петрачи просто ждут правильного предложения по хавбеку.

Ранее сообщалось, что Льяич входит в сферу интересов «Спартака».