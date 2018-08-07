Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Торино» готов продать Льяича, которым интересуется «Спартак». Руководство туринцев ждет правильного предложения

    «Торино» не против продажи нападающего Адема Льяича.

    Серб не полетел с командой на товарищеский матч против «Ливерпуля» из-за травмы бедра. Итальянские СМИ утверждают, что туринцы готовы отпустить футболиста.

    Интерес к 26-летнему игроку проявляют клубы во Франции, Турции и России. При этом президент «Торино» Урбано Кайро и спортивный директор Джанлука Петрачи просто ждут правильного предложения по хавбеку.

    Ранее сообщалось, что Льяич входит в сферу интересов «Спартака».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2018 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 20:09

      Когда есть проблемы с дисциплиной - это всегда является предостережением.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:20

      ну пускай ждут этого предложения, а мы пожалуй отстранимся. игрок несомненно хороший но характер и поведение оставляет желать лучшего.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 18:37

      Самое правильное предложение -- это отказаться от него...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 7 августа 2018, 16:19

      Исходя из истории заподного кинематографа, итальянцы ждут отрезанную голову жеребца в постеле. Только подобные предложения вызывают у них правильное понимание проблемы :)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2760

      за 7 августа 2018, 15:54

      какое предложение должно быть правильным за травмированного игрока??

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 августа 2018, 15:12

      Адем конечно хороший игрок и он мне всегда нравился , но зачем он Спартаку , у него "тяжёлый" характер и он игрок настроения в смысле " хочу играю , хочу не играю" , а по стилю игры он очень похож на Джано ( примерно с теми же проблемами, с нестабильностью) зачем команде игрок который во первых не известно заиграет или нет , а во вторых в команде и так есть игроки которые на него похожи по игре , тем более ,что он игрок не дешёвый.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11