Fanatik: «Спартак» – в числе претендентов на Льяича из «Бешикташа»

Полузащитник «Бешикташа» Адем Льяич сменит команду этим летом, пишет Fanatik.
По информации источника, турецкий клуб готов отпустить 29-летнего футболиста бесплатно, чтобы сократить зарплатный фонд. Серб зарабатывает 3,5 миллиона евро в год.
В услугах хавбека заинтересованы «Спартак», «Дженоа», «Торино» и «Адана Демирспор».
- Рыночная стоимость Льяича – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне игрок провел за «Бешикташ» 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Fanatik
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