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    Fanatik: «Спартак» – в числе претендентов на Льяича из «Бешикташа»

    Полузащитник «Бешикташа» Адем Льяич сменит команду этим летом, пишет Fanatik.

    По информации источника, турецкий клуб готов отпустить 29-летнего футболиста бесплатно, чтобы сократить зарплатный фонд. Серб зарабатывает 3,5 миллиона евро в год.

    В услугах хавбека заинтересованы «Спартак», «Дженоа», «Торино» и «Адана Демирспор».

    • Рыночная стоимость Льяича – 6 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне игрок провел за «Бешикташ» 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +86970

      zigbert 32 минуты назад

      Хорошего игрока Бешикташ не отдал бы.

      0
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      Рейтинг: +289

      ПалкоВводецъ 33 минуты назад

      Очередной сбитый лётчик в эскадрилью подобных. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +56

      Крейсер 1 час назад

      Полузащитник? Не верю. В полузащите не протолкнуться.
      В интерес к защитнику поверю.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Челнинец 1 час назад

      да нак не нужен он, свое отыграл уже, были такие эксперименты, Барриос, Кокорин!

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      Рейтинг: +10966

      ilichkadr > Челнинец 1 час назад

      А Барриос с какого перепугу? Пришел в Зенит в 25, сейчас ему 27 лет. Играть и играть минимум лет 5.

      1
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      Рейтинг: +524

      R_a_i_n > ilichkadr 1 час назад

      Барриос, это нападающий Спартака так-то...

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      Рейтинг: +56

      Крейсер > ilichkadr 1 час назад

      Он про другого Барриоса. Который в Спартак заглянул.

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      Рейтинг: +10966

      ilichkadr > R_a_i_n 15 минут назад

      Принял, Лукас

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