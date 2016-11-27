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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 27 ноября 2016
Дженоа
27.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Ювентус
3'
Д. Симеоне
13'
Д. Симеоне
29'
А. Сандро (АГ)
82'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
Желтая карточка
Д. Бираски
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
С. Стураро
Замена
Д. Бираски
️️️️
Л. Окампос
89'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Л. Ригони
87'
Желтая карточка
И. Кофи
82'
82'
ГОЛ! 3:1!
М. Пьянич
77'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
70'
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
Замена
Эденилсон
️️️️
Д. Лазович
68'
53'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
33'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Л. Бонуччи
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Сандро
29'
Желтая карточка
Т. Ринкон
24'
ГОЛ! 2:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Лазович
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-4-1-1
1
Перин
93
Лаксальт
4
Иццо
6
Муньос
8
Бурдиссо
5
Кофи
30
Ригони
8
Ринкон
88
Лазович
7
Окампос
18
Симеоне
4-4-1-1
1
Буффон
10
Алвес
19
Бонуччи
4
Бенатиа
26
Сандро
2
Лихтштайнер
28
Хедира
15
Пьянич
7
Куадрадо
10
Эрнанес
9
Манджукич
7
Окампос
4
Бираски
4
Бираски
7
Окампос
88
Лазович
88
Эденилсон
88
Эденилсон
88
Лазович
30
Ригони
6
Гакпе
6
Гакпе
30
Ригони
19
Бонуччи
24
Ругани
24
Ругани
19
Бонуччи
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
2
Лихтштайнер
9
Игуаин
9
Игуаин
2
Лихтштайнер
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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