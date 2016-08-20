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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 20 августа 2016
Ювентус
20.08.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
37'
С. Хедира
75'
Г. Игуаин
70'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
90'
+1
Желтая карточка
Н. Томович
Замена
Эрнанес
️️️️
С. Хедира
88'
Замена
П. Эвра
️️️️
П. Дибала
85'
80'
Замена
Д. Росси
️️️️
Й. Иличич
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
75'
70'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Й. Иличич
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Манджукич
66'
65'
Замена
К. Санчес
️️️️
М. Бадель
Желтая карточка
А. Барцальи
54'
46'
Замена
К. Тельо
️️️️
Ф. Кьеза
44'
Желтая карточка
М. Весино
39'
Желтая карточка
Н. Калинич
ГОЛ! 1:0!
С. Хедира
Пас отдал
Д. Кьеллини
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
3-3-2-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
26
Сандро
99
Лемина
10
Алвес
27
Асамоа
28
Хедира
21
Дибала
9
Манджукич
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
13
Астори
4
Томович
3
Алонсо
15
Весино
47
Бадель
10
Бернардески
14
Кьеза
9
Калинич
72
Иличич
21
Дибала
27
Эвра
27
Эвра
21
Дибала
28
Хедира
10
Эрнанес
10
Эрнанес
28
Хедира
9
Манджукич
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Манджукич
47
Бадель
15
Санчес
15
Санчес
47
Бадель
14
Кьеза
37
Тельо
37
Тельо
14
Кьеза
72
Иличич
25
Росси
25
Росси
72
Иличич
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
10
Янис Хаджи
АП
6
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
6
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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