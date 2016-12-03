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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 03 декабря 2016
Ювентус
03.12.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
15'
А. Сандро
19'
Д. Ругани
64'
М. Манджукич
82'
Р. Фройлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
82'
ГОЛ! 3:1!
Р. Фройлер
Пас отдал
М. Д'Алессандро
Замена
П. Эвра
️️️️
М. Пьянич
78'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Манджукич
76'
75'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Я. Куртич
Желтая карточка
С. Стураро
70'
ГОЛ! 3:0!
М. Манджукич
Пас отдал
М. Пьянич
64'
Замена
М. Лемина
️️️️
С. Хедира
61'
56'
Замена
А. Пешич
️️️️
А. Петанья
55'
Замена
А. Грасси
️️️️
А. Конти
Желтая карточка
Д. Ругани
35'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
31'
31'
Желтая карточка
Ф. Кессье
26'
Желтая карточка
Р. Фройлер
ГОЛ! 2:0!
Д. Ругани
Пас отдал
М. Пьянич
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Сандро
Пас отдал
К. Маркизио
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
3-2-4-2
1
Буффон
24
Ругани
14
Кьеллини
26
Маккена
26
Сандро
2
Лихтштайнер
27
Стураро
15
Пьянич
28
Хедира
10
Маркизио
9
Манджукич
9
Игуаин
4-3-1-2
57
Спортиелло
23
Кальдара
2
Толой
5
Масиелло
37
Спинаццола
13
Конти
8
Фройлер
19
Кессье
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
9
Манджукич
7
Куадрадо
7
Куадрадо
9
Манджукич
15
Пьянич
27
Эвра
27
Эвра
15
Пьянич
28
Хедира
99
Лемина
99
Лемина
28
Хедира
27
Куртич
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
27
Куртич
13
Конти
33
Грасси
33
Грасси
13
Конти
37
Петанья
8
Пешич
8
Пешич
37
Петанья
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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