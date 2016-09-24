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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Ювентус
Палермо - Ювентус: обзор матча 24 сентября 2016
Палермо
24.09.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
49'
Э. Гольданига (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Ювентус
85'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Д. Алвес
Замена
О. Хильемарк
️️️️
И. Чочев
81'
68'
Замена
К. Асамоа
️️️️
М. Пьянич
Замена
Б. Энрике
️️️️
М. Яяло
68'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Н. Балог
60'
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Гольданига
Желтая карточка
Х. Алеесами
35'
31'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Ругани
27'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Гонсалес
20'
9'
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Э. Гольданига
6'
3'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-4-1-1
1
Посавец
5
Алеесами
15
Сионек
21
Гонсалес
18
Гольданига
14
Гацци
18
Яяло
18
Чочев
3
Рисполи
23
Диаманти
22
Балог
3-3-2-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
24
Ругани
10
Алвес
99
Лемина
26
Сандро
28
Хедира
15
Пьянич
9
Игуаин
9
Манджукич
18
Яяло
25
Энрике
25
Энрике
18
Яяло
18
Чочев
7
Хильемарк
7
Хильемарк
18
Чочев
22
Балог
90
Несторовски
90
Несторовски
22
Балог
24
Ругани
7
Куадрадо
7
Куадрадо
24
Ругани
10
Алвес
14
Кьеллини
14
Кьеллини
10
Алвес
15
Пьянич
27
Асамоа
27
Асамоа
15
Пьянич
Остались в запасе
Палермо
Ювентус
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Палермо - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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