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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 15 октября 2016
Ювентус
15.10.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
43'
П. Дибала
51'
П. Дибала (П)
30'
Я. Янкто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
Замена
С. Стураро
️️️️
П. Дибала
82'
75'
Замена
Т. Арто
️️️️
Я. Янкто
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
М. Бенатиа
70'
Желтая карточка
Эрнанес
66'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Манджукич
66'
59'
Желтая карточка
С. Перица
55'
Замена
С. Перица
️️️️
Р. Де Пауль
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Дибала
51'
45'
+1
Желтая карточка
М. Ваге
45'
Замена
А. Аднан
️️️️
Самир
ГОЛ! 1:1!
П. Дибала
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
Я. Янкто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
33
Самир
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Родриго Де Пауль
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
3-3-2-2
1
Буффон
26
Сандро
15
Барцальи
4
Бенатиа
27
Эвра
99
Лемина
2
Лихтштайнер
10
Эрнанес
7
Куадрадо
21
Дибала
9
Манджукич
4-3-1-2
1
Карнезис
13
Ваге
5
Данило
27
Фелипе
33
Самир
42
Фофана
24
Кумс
21
Янкто
7
Де Пауль
77
Теро
91
Сапата
4
Бенатиа
19
Бонуччи
19
Бонуччи
4
Бенатиа
21
Дибала
27
Стураро
27
Стураро
21
Дибала
9
Манджукич
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Манджукич
33
Самир
6
Аднан
6
Аднан
33
Самир
21
Янкто
28
Арто
28
Арто
21
Янкто
7
Де Пауль
18
Перица
18
Перица
7
Де Пауль
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Ювентус - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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