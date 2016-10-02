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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Ювентус
Эмполи - Ювентус: обзор матча 02 октября 2016
Эмполи
02.10.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
65'
П. Дибала
67'
Г. Игуаин
70'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Ювентус
82'
Замена
С. Стураро
️️️️
М. Пьянич
73'
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Дибала
Замена
А. Диуссе
️️️️
Р. Крунич
73'
Желтая карточка
Х. Маури
70'
70'
ГОЛ! 0:3!
Г. Игуаин
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
А. Тельо
67'
67'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
65'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Желтая карточка
М. Паскуаль
62'
61'
Замена
М. Лемина
️️️️
С. Хедира
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Маккароне
60'
50'
Желтая карточка
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
70
Андрес Тельо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
33
Раде Крунич
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
21
Паскуаль
15
Чосич
55
Беллуски
13
Дзамбелли
11
Кроче
4
Маури
70
Тельо
33
Крунич
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-3-1-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
28
Хедира
10
Эрнанес
21
Дибала
9
Игуаин
33
Крунич
10
Диуссе
10
Диуссе
33
Крунич
70
Тельо
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
70
Тельо
7
Маккароне
19
Марилунго
19
Марилунго
7
Маккароне
28
Хедира
99
Лемина
99
Лемина
28
Хедира
15
Пьянич
27
Стураро
27
Стураро
15
Пьянич
21
Дибала
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дибала
Остались в запасе
Эмполи
Ювентус
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Эмполи - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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