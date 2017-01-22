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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 22 января 2017
Ювентус
22.01.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
5'
П. Дибала
17'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
М. Пьяца
️️️️
Г. Игуаин
87'
83'
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
Т. Ринкон
️️️️
П. Дибала
82'
Замена
А. Барцальи
️️️️
Ш. Лихтштайнер
74'
66'
Замена
А. Мургиа
️️️️
К. Ломбарди
60'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Л. Билья
60'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Ш. Раду
26'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
19'
Желтая карточка
Ш. Раду
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Куадрадо
17'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
М. Манджукич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
25
Кристиано Ломбарди
РФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
3-4-3
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
15
Пьянич
28
Хедира
7
Куадрадо
21
Дибала
9
Игуаин
9
Манджукич
4-3-1-2
22
Маркетти
26
Раду
6
де Врей
13
Уоллес
4
Патрик
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
25
Ломбарди
9
Иммобиле
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
21
Дибала
8
Ринкон
8
Ринкон
21
Дибала
9
Игуаин
7
Пьяца
7
Пьяца
9
Игуаин
25
Ломбарди
11
Мургиа
11
Мургиа
25
Ломбарди
26
Раду
94
Лукаку
94
Лукаку
26
Раду
6
Билья
20
Джорджевич
20
Джорджевич
6
Билья
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Лацио
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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