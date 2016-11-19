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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Пескара
Ювентус - Пескара: обзор матча 19 ноября 2016
Ювентус
19.11.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Пескара
36'
С. Хедира
63'
М. Манджукич
69'
Эрнанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Пескара
87'
Желтая карточка
А. Бруно
Замена
М. Кен
️️️️
М. Манджукич
84'
76'
Замена
А. Бруно
️️️️
Б. Кристанте
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
71'
ГОЛ! 3:0!
Эрнанес
Пас отдал
А. Сандро
69'
65'
Замена
С. Пепе
️️️️
С. Петтинари
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
С. Хедира
63'
45'
Желтая карточка
А. Кресценци
45'
Замена
Д. Виттурини
️️️️
У. Кампаньяро
ГОЛ! 1:0!
С. Хедира
Пас отдал
М. Манджукич
36'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Эрнанес
АП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
20
Ледиан Мемушай
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
27
Эвра
19
Бонуччи
24
Ругани
26
Сандро
27
Асамоа
28
Хедира
2
Лихтштайнер
10
Эрнанес
9
Манджукич
9
Игуаин
4-1-2-1-2
1
Биццарри
7
Дзампано
13
Жупарич
14
Кампаньяро
3
Бираги
16
Бругман
4
Кристанте
23
Кресценци
20
Мемушай
18
Петтинари
10
Капрари
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
9
Манджукич
9
Кен
9
Кен
9
Манджукич
14
Кампаньяро
26
Виттурини
26
Виттурини
14
Кампаньяро
18
Петтинари
3
Пепе
3
Пепе
18
Петтинари
4
Кристанте
5
Бруно
5
Бруно
4
Кристанте
Остались в запасе
Ювентус
Пескара
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
19
Винченцо Фьорилло
ВР
20
Альберто Аквилани
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
20
Альберто Аквилани
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Ювентус - Пескара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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