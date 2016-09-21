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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 21 сентября 2016
Ювентус
21.09.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
4 : 0
Завершен
Кальяри
14'
Д. Ругани
34'
Г. Игуаин
39'
Д. Алвес
84'
Л. Чеппителли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кальяри
90'
+1
Желтая карточка
Д. Мунари
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Л. Чеппителли
84'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Г. Игуаин
81'
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Дибала
72'
67'
Замена
Д. Мунари
️️️️
М. Сау
Желтая карточка
Д. Ругани
64'
46'
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
Ж. Педро
45'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Нето
️️️️
Д. Буффон
45'
41'
Желтая карточка
Л. Биттанте
ГОЛ! 3:0!
Д. Алвес
Пас отдал
М. Пьянич
39'
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ругани
14'
13'
Желтая карточка
Д. Ди Дженнаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦП
19
Симоне Падоин
ПП
9
Жоао Педро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Джордан Джонс
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Буффон
24
Ругани
14
Кьеллини
15
Барцальи
26
Сандро
99
Лемина
10
Алвес
15
Пьянич
10
Эрнанес
9
Игуаин
21
Дибала
4-3-3
30
Сторари
27
Биттанте
23
Чеппителли
22
Алвеш
29
Мурру
19
Падоин
8
Ди Дженнаро
23
Барелла
22
Боррьелло
25
Сау
9
Жоао Педро
1
Буффон
33
Нето
33
Нето
1
Буффон
21
Дибала
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дибала
9
Игуаин
9
Манджукич
9
Манджукич
9
Игуаин
22
Боррьелло
77
Тахцидис
77
Тахцидис
22
Боррьелло
25
Сау
11
Мунари
11
Мунари
25
Сау
9
Жоао Педро
10
Джианнетти
10
Джианнетти
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
25
Эмиль Аудеро
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Ювентус - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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