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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ювентус
Кьево - Ювентус: обзор матча 06 ноября 2016
Кьево
06.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
66'
С. Пеллисьер (П)
53'
М. Манджукич
75'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ювентус
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
90'
+1
84'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Флоро Флорес
84'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
82'
80'
Желтая карточка
С. Стураро
80'
Замена
П. Эвра
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
В. Бирса
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
М. Пьянич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Пеллисьер
66'
65'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
М. Иско
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Х. Куадрадо
48'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
И. Радованович
45'
+3
40'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
М. Гобби
34'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
31'
5'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Барцальи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-4-1
70
Соррентино
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
2
Сполли
18
Гобби
16
Радованович
56
Хетемай
22
Иско
19
Кастро
23
Бирса
9
Флоро Флорес
4-3-1-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
4
Бенатиа
15
Барцальи
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
27
Стураро
10
Эрнанес
9
Игуаин
9
Манджукич
23
Бирса
18
Де Гузман
18
Де Гузман
23
Бирса
22
Иско
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
22
Иско
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
9
Игуаин
27
Эвра
27
Эвра
9
Игуаин
15
Барцальи
19
Бонуччи
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
10
Алвес
10
Алвес
2
Лихтштайнер
Остались в запасе
Кьево
Ювентус
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Главный тренер
Роландо Маран
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Ювентус
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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