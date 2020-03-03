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    Роландо Маран

    Тренер
    Имя Роландо
    Фамилия Маран
    Гражданство Италия
    Дата рождения 14 июля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дженоа 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.10.2020 Дженоа 2 : 1 Катанцаро
    26.11.2020 Сампдория 1 : 3 Дженоа
    13.01.2021 Ювентус 3 : 2 Дженоа
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