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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло: обзор матча 10 сентября 2016
Ювентус
10.09.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
5'
Г. Игуаин
10'
Г. Игуаин
27'
М. Пьянич
33'
Л. Антеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сассуоло
90'
Желтая карточка
Ф. Риччи
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Дибала
87'
Желтая карточка
М. Бенатиа
85'
82'
Желтая карточка
М. Гаццола
80'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
А. Рагуса
Замена
Эрнанес
️️️️
С. Хедира
72'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Г. Игуаин
70'
57'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
Л. Пеллегрини
57'
Замена
С. Миссироли
️️️️
А. Матри
33'
ГОЛ! 3:1!
Л. Антеи
ГОЛ! 3:0!
М. Пьянич
27'
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Хедира
10'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Дибала
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
26
Сандро
14
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Бенатиа
99
Лемина
28
Хедира
15
Пьянич
2
Лихтштайнер
9
Игуаин
21
Дибала
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
23
Гаццола
13
Пелузо
51
Антеи
32
Дункан
4
Маньянелли
21
Политано
7
Пеллегрини
32
Рагуса
21
Матри
28
Хедира
10
Эрнанес
10
Эрнанес
28
Хедира
9
Игуаин
9
Манджукич
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дибала
32
Рагуса
11
Риччи
11
Риччи
32
Рагуса
21
Матри
6
Миссироли
6
Миссироли
21
Матри
7
Пеллегрини
9
Иеммелло
9
Иеммелло
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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