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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 29 января 2017
Сассуоло
29.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
9'
Г. Игуаин
25'
С. Хедира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Ювентус
90'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Х. Куадрадо
77'
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Дибала
Замена
А. Рагуса
️️️️
А. Матри
75'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
65'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Маццителли
59'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Л. Пеллегрини
59'
58'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
Л. Маццителли
37'
25'
ГОЛ! 0:2!
С. Хедира
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
М. Политано
23'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
51
Антеи
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
20
Аквилани
36
Маццителли
94
Берарди
7
Пеллегрини
21
Политано
21
Матри
4-3-3
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
28
Хедира
21
Дибала
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Матри
32
Рагуса
32
Рагуса
21
Матри
36
Маццителли
32
Дункан
32
Дункан
36
Маццителли
7
Пеллегрини
92
Дефрель
92
Дефрель
7
Пеллегрини
7
Куадрадо
8
Ринкон
8
Ринкон
7
Куадрадо
21
Дибала
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дибала
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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