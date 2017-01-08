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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 08 января 2017
Ювентус
08.01.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
7'
Г. Игуаин
41'
П. Дибала (П)
55'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
88'
Замена
А. Мунье
️️️️
Ф. Ди Франческо
Замена
М. Манджукич
️️️️
Г. Игуаин
73'
71'
Замена
Л. Риццо
️️️️
Л. Крейчи
71'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Пьянич
70'
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
55'
45'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Дибала
41'
35'
Желтая карточка
В. Торосидис
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
17'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЛП
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
43
Федерико Вивиани
ЦП
30
Годфред Донса
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Ладислав Крейчи
РФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
3-5-2
33
Нето
14
Кьеллини
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
27
Стураро
28
Хедира
15
Пьянич
10
Маркизио
21
Дибала
9
Игуаин
4-3-1-2
83
Миранте
6
Оиконому
35
Торосидис
22
Майетта
25
Масина
30
Донса
43
Вивиани
21
Джемаили
29
Ди Франческо
7
Крейчи
21
Дестро
15
Пьянич
7
Куадрадо
7
Куадрадо
15
Пьянич
9
Игуаин
9
Манджукич
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Джемаили
5
Пульгар
5
Пульгар
21
Джемаили
29
Ди Франческо
40
Мунье
40
Мунье
29
Ди Франческо
7
Крейчи
14
Риццо
14
Риццо
7
Крейчи
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Ювентус - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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