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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 02 марта 2013
Милан
02.03.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
40'
Д. Паццини
44'
К. Боатенг
60'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
Желтая карточка
М. Йепес
90'
78'
Замена
Л. Саа
️️️️
С. Флоккари
Замена
Робиньо
️️️️
К. Боатенг
76'
70'
Замена
Эдерсон
️️️️
Эрнанес
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Паццини
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Паццини
60'
Желтая карточка
К. Боатенг
58'
58'
Желтая карточка
Ш. Раду
47'
Желтая карточка
Д. Бьява
46'
Замена
Л. Цана
️️️️
Б. Перейринья
Замена
К. Дзаккардо
️️️️
К. Сапата
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Боатенг
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
40'
Желтая карточка
Д. Паццини
31'
16'
Красная карточка
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
33
Йепес
22
Де Шильо
90
Амброзини
20
Фламини
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
11
Паццини
4-1-4-1
22
Маркетти
25
Перейринья
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
24
Ледесма
87
Кандрева
10
Эрнанес
15
Гонсалес
19
Лулич
10
Флоккари
25
Сапата
5
Дзаккардо
5
Дзаккардо
25
Сапата
27
Боатенг
70
Робиньо
70
Робиньо
27
Боатенг
11
Паццини
99
Ньянг
99
Ньянг
11
Паццини
25
Перейринья
27
Цана
27
Цана
25
Перейринья
10
Эрнанес
10
Эдерсон
10
Эдерсон
10
Эрнанес
10
Флоккари
28
Саа
28
Саа
10
Флоккари
Остались в запасе
Милан
Лацио
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Милан - Лацио
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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