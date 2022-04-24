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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 24 апреля 2022
Лацио
24.04.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Милан
4'
Ч. Иммобиле
50'
О. Жиру
90+2'
С. Тонали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Милан
90'
+4
Желтая карточка
С. Тонали
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Тонали
Пас отдал
З. Ибрагимович
86'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Р. Леау
85'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
83'
Желтая карточка
П. Калюлю
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Патрик
80'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
80'
Желтая карточка
Д. Катальди
74'
70'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Ж. Мессьяс
68'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
68'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Б. Диас
Замена
А. Марушич
️️️️
Ш. Раду
63'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
60'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
60'
Желтая карточка
Л. Лейва
53'
50'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Леау
26'
Желтая карточка
Ф. Томори
Желтая карточка
Т. Стракоша
8'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
4-2-3-1
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
10
Мессьяс
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
4
Патрик
5
Фелипе
5
Фелипе
4
Патрик
26
Раду
77
Марушич
77
Марушич
26
Раду
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
10
Мессьяс
33
Крунич
33
Крунич
10
Мессьяс
27
Леау
56
Салемакерс
56
Салемакерс
27
Леау
21
Диас
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
21
Диас
Остались в запасе
Лацио
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Милан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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Милан
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