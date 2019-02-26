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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 26 февраля 2019
Лацио
26.02.2019, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Милан
80'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
78'
Желтая карточка
Д. Калабрия
Желтая карточка
Патрик
78'
44'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
М. Пароло
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
49
Ромуло
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-5-2
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
15
Баштуш
19
Лулич
16
Пароло
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
49
Ромуло
9
Иммобиле
32
Корреа
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
37
Мусаккио
93
Лаксальт
8
Бакайоко
19
Кессье
10
Сусо
11
Пакета
9
Пентек
16
Борини
Остались в запасе
Лацио
Милан
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лацио - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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