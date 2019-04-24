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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 24 апреля 2019
Милан
24.04.2019, среда, 21:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Лацио
58'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Лацио
Желтая карточка
Т. Бакайоко
79'
78'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
М. Мусаккио
70'
58'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
37'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
49
Ромуло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Рейна
37
Мусаккио
23
Кальдара
26
Романьоли
93
Лаксальт
8
Бакайоко
2
Калабрия
19
Кессье
10
Сусо
70
Кастильехо
9
Пентек
3-4-1-2
1
Стракоша
15
Баштуш
15
Ачерби
5
Фелипе
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
49
Ромуло
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
Милан
Лацио
11
Лукас Пакета
АП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Милан - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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