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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 08 ноября 2009
Лацио
08.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Милан
66'
Т. Силва (АГ)
22'
Т. Силва
35'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
И. Абате
️️️️
Роналдиньо
Замена
М. Фламини
️️️️
К. Зеедорф
Желтая карточка
Ф. Индзаги
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Боррьелло
Замена
С. Крибари
️️️️
С. Сивилья
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Силва
Замена
М. Меньи
️️️️
Р. Баронио
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
С. Маури
Желтая карточка
М. Сарате
ГОЛ! 0:2!
Пато
Пас отдал
Роналдиньо
ГОЛ! 0:1!
Т. Силва
Пас отдал
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
27
Матузалем
АП
32
Кристиан Брокки
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Пато
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
11
Коларов
26
Раду
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
33
Баронио
6
Маури
32
Брокки
27
Матузалем
18
Рокки
9
Сарате
4-3-2-1
1
Дида
30
Оддо
13
Неста
3
Силва
19
Дзамбротта
10
Зеедорф
90
Амброзини
21
Пирло
12
Пато
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
13
Сивилья
25
Крибари
25
Крибари
13
Сивилья
33
Баронио
23
Меньи
23
Меньи
33
Баронио
6
Маури
74
Крус
74
Крус
6
Маури
49
Роналдиньо
20
Абате
20
Абате
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
20
Фламини
20
Фламини
10
Зеедорф
22
Боррьелло
9
Индзаги
9
Индзаги
22
Боррьелло
Остались в запасе
Лацио
Милан
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Главный тренер
Давиде Баллардини
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Лацио - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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