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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 20 сентября 2016
Милан
20.09.2016, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
37'
К. Бакка
74'
М. Ньянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
Замена
Г. Гомес
️️️️
К. Бакка
87'
Замена
К. Хонда
️️️️
Д. Бонавентура
82'
77'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Д. Катальди
76'
Желтая карточка
С. де Врей
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ньянг
74'
73'
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
М. Локателли
️️️️
Сусо
68'
Желтая карточка
Д. Калабрия
62'
59'
Желтая карточка
Д. Катальди
45'
+1
Желтая карточка
Баштуш
45'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Джорджевич
45'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Баштуш
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Ю. Куцка
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
АП
8
Душан Баста
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
29
Палетта
26
Романьоли
22
Де Шильо
33
Куцка
7
Бонавентура
18
Монтоливо
10
Сусо
99
Ньянг
70
Бакка
3-4-1-2
1
Стракоша
6
де Врей
15
Баштуш
26
Раду
8
Баста
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
32
Катальди
20
Джорджевич
9
Иммобиле
70
Бакка
15
Гомес
15
Гомес
70
Бакка
10
Сусо
5
Локателли
5
Локателли
10
Сусо
7
Бонавентура
3
Хонда
3
Хонда
7
Бонавентура
15
Баштуш
7
Андерсон
7
Андерсон
15
Баштуш
32
Катальди
18
Альберто
18
Альберто
32
Катальди
20
Джорджевич
17
Кейта
17
Кейта
20
Джорджевич
Остались в запасе
Милан
Лацио
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Лацио
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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