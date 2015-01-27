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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 27 января 2015
Милан
27.01.2015, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Лацио
36'
Л. Билья (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Лацио
85'
Желтая карточка
Б. Перейринья
83'
Желтая карточка
Б. Кейта
82'
Замена
Б. Перейринья
️️️️
А. Конко
Замена
Сусо
️️️️
М. Альбертацци
80'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
А. Поли
78'
Желтая карточка
А. Рами
64'
55'
Замена
Д. Баста
️️️️
Маурисио
54'
Травма
Маурисио
Замена
К. Хонда
️️️️
С. Мунтари
52'
46'
Замена
Д. Новаретти
️️️️
Д. Катальди
43'
Вторая желтая
Л. Цана
38'
Желтая карточка
Л. Цана
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Жереми Менез
ЛВ
4
Салли Мунтари
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
7
Алессио Черчи
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
(К)
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Лукас Билья
ОП
16
Марко Пароло
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
66
Стефано Гори
ВР
13
Диего Лопес
ВР
97
Иван де Сантис
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
98
Хашим Мастур
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Сусо
ПВ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Симоне Паломби
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
6
Альбертацци
23
Рами
33
Алекс
20
Абате
4
Мунтари
15
Поли
18
Монтоливо
7
Менез
7
Черчи
11
Паццини
4-1-2-1-2
1
Бериша
25
Конко
27
Цана
33
Маурисио
26
Раду
6
Билья
16
Пароло
12
Онази
32
Катальди
11
Клозе
17
Кейта
4
Мунтари
3
Хонда
3
Хонда
4
Мунтари
15
Поли
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
15
Поли
6
Альбертацци
10
Сусо
10
Сусо
6
Альбертацци
32
Катальди
6
Новаретти
6
Новаретти
32
Катальди
33
Маурисио
8
Баста
8
Баста
33
Маурисио
25
Конко
25
Перейринья
25
Перейринья
25
Конко
Остались в запасе
Милан
Лацио
66
Стефано Гори
ВР
97
Иван де Сантис
ЦЗ
98
Хашим Мастур
ЦП
13
Диего Лопес
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
11
Симоне Паломби
ЦФ
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
10
Эдерсон
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
97
Иван де Сантис
ЦЗ
98
Хашим Мастур
ЦП
13
Диего Лопес
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
Остались в запасе
11
Симоне Паломби
ЦФ
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
10
Эдерсон
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Лацио
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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