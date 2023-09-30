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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 30 сентября 2023
Милан
30.09.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
60'
К. Пулишич
88'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Лацио
ГОЛ! 2:0!
Н. Окафор
Пас отдал
Р. Леау
88'
Желтая карточка
М. Меньян
86'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
83'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Пулишич
82'
82'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
М. Дзакканьи
75'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
75'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
В. Кастелланос
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
70'
Замена
Т. Побега
️️️️
Я. Адли
70'
Замена
Н. Окафор
️️️️
О. Жиру
70'
67'
Замена
Д. Камада
️️️️
М. Гендузи
67'
Замена
М. Весино
️️️️
Н. Ровелла
Желтая карточка
Р. Леау
65'
64'
Желтая карточка
А. Романьоли
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
Р. Леау
60'
51'
Желтая карточка
А. Марушич
Замена
Ю. Муса
️️️️
Р. Лофтус-Чик
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
24
Кьер
23
Томори
2
Калабрия
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
27
Леау
29
Адли
11
Пулишич
9
Жиру
4-1-1-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
11
Кастелланос
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
29
Адли
4
Побега
4
Побега
29
Адли
20
Лофтус-Чик
80
Муса
80
Муса
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
9
Жиру
19
Окафор
19
Окафор
9
Жиру
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
6
Гендузи
18
Камада
18
Камада
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
11
Кастелланос
9
Иммобиле
9
Иммобиле
11
Кастелланос
Остались в запасе
Милан
Лацио
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
15
Лука Ромеро
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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