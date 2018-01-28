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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 28 января 2018
Милан
28.01.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
15'
П. Кутроне
44'
Д. Бонавентура
20'
А. Марушич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
90'
Желтая карточка
М. Пароло
Желтая карточка
И. Абате
86'
85'
Желтая карточка
Баштуш
83'
Замена
Нани
️️️️
А. Марушич
Замена
Ф. Борини
️️️️
Сусо
81'
74'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
С. де Врей
Замена
И. Абате
️️️️
Л. Антонелли
71'
Замена
А. Силва
️️️️
П. Кутроне
71'
Травма
П. Кутроне
70'
Желтая карточка
Л. Антонелли
65'
52'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Л. Лейва
51'
Желтая карточка
С. Лулич
ГОЛ! 2:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Д. Калабрия
44'
41'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
28'
Желтая карточка
А. Марушич
25'
Желтая карточка
Ш. Раду
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Марушич
Пас отдал
Л. Лейва
ГОЛ! 1:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Х. Чалханоглу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
19
Сенад Лулич
ЛАЗ
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Лукас Лейва
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
18
Луис Альберто
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
6
Бруну Жордау
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Антонелли
19
Бонуччи
26
Романьоли
2
Калабрия
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
7
Бонавентура
10
Сусо
10
Кутроне
4-2-2-2
1
Стракоша
77
Марушич
6
де Врей
26
Раду
15
Баштуш
6
Лейва
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
10
Кайседо
13
Антонелли
20
Абате
20
Абате
13
Антонелли
10
Сусо
16
Борини
16
Борини
10
Сусо
10
Кутроне
19
Силва
19
Силва
10
Кутроне
6
Лейва
7
Андерсон
7
Андерсон
6
Лейва
6
де Врей
5
Фелипе
5
Фелипе
6
де Врей
77
Марушич
17
Нани
17
Нани
77
Марушич
Остались в запасе
Милан
Лацио
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Лацио
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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