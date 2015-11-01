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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 01 ноября 2015
Лацио
01.11.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 3
Завершен
Милан
84'
Р. Кишна
24'
А. Бертолаччи
52'
Ф. Мексес
80'
К. Бакка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Желтая карточка
С. Джентилетти
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
ГОЛ! 1:3!
Р. Кишна
84'
80'
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Черчи
80'
ГОЛ! 0:3!
К. Бакка
Замена
А. Матри
️️️️
С. Милинкович-Савич
70'
66'
Желтая карточка
А. Романьоли
Замена
Р. Кишна
️️️️
А. Кандрева
62'
Желтая карточка
Д. Баста
58'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мексес
Пас отдал
Д. Бонавентура
51'
Замена
Ф. Мексес
️️️️
Алекс
50'
Травма
Алекс
Замена
Д. Катальди
️️️️
О. Онази
46'
34'
Замена
А. Поли
️️️️
А. Бертолаччи
32'
Травма
А. Бертолаччи
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Бертолаччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сенад Лулич
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Диего Лопес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
19
Лулич
33
Маурисио
19
Джентилетти
8
Баста
20
Милинкович-Савич
12
Онази
6
Билья
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-4-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
33
Алекс
26
Романьоли
13
Антонелли
33
Куцка
18
Монтоливо
91
Бертолаччи
7
Бонавентура
7
Черчи
70
Бакка
12
Онази
32
Катальди
32
Катальди
12
Онази
20
Милинкович-Савич
21
Матри
21
Матри
20
Милинкович-Савич
87
Кандрева
35
Кишна
35
Кишна
87
Кандрева
33
Алекс
5
Мексес
5
Мексес
33
Алекс
91
Бертолаччи
15
Поли
15
Поли
91
Бертолаччи
7
Черчи
3
Хонда
3
Хонда
7
Черчи
Остались в запасе
Лацио
Милан
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Диего Лопес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Диего Лопес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лацио - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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