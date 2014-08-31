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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 31 августа 2014
Милан
31.08.2014, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
8'
К. Хонда
56'
С. Мунтари
64'
Ж. Менез
67'
Алекс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
90'
+4
Пенальти не реализован!
А. Кандрева
Замена
М. Ньянг
️️️️
Ж. Менез
82'
Замена
П. Армеро
️️️️
К. Хонда
77'
73'
Замена
С. Маури
️️️️
С. Лулич
Желтая карточка
Д. Лопес
71'
Замена
М. Эссьен
️️️️
С. Мунтари
68'
67'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Алекс
ГОЛ! 3:0!
Ж. Менез
64'
62'
Желтая карточка
С. де Врей
60'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Б. Кейта
59'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 2:0!
С. Мунтари
Пас отдал
И. Абате
56'
37'
Желтая карточка
С. Лулич
25'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
Н. Де Йонг
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Хонда
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
33
Алекс
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
98
Хашим Мастур
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
33
Алекс
23
Бонера
25
Сапата
20
Абате
3
Хонда
34
Де Йонг
4
Мунтари
15
Поли
92
Эль-Шаарави
7
Менез
4-4-2
1
Бериша
26
Раду
27
Цана
6
де Врей
8
Баста
87
Кандрева
6
Билья
16
Пароло
19
Лулич
17
Кейта
11
Клозе
3
Хонда
7
Армеро
7
Армеро
3
Хонда
4
Мунтари
2
Эссьен
2
Эссьен
4
Мунтари
7
Менез
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Менез
17
Кейта
7
Андерсон
7
Андерсон
17
Кейта
19
Лулич
6
Маури
6
Маури
19
Лулич
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
Остались в запасе
Милан
Лацио
98
Хашим Мастур
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
98
Хашим Мастур
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 19:55 (прямая)
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