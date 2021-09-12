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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 12 сентября 2021
Милан
12.09.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
45'
Р. Леау
67'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
84'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
84'
Замена
Р. Моро
️️️️
Педро
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Б. Диас
80'
74'
Замена
Т. Башич
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
И. Беннасер
️️️️
Т. Бакайоко
74'
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ребич
67'
64'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Ф. Андерсон
64'
Замена
М. Лаццари
️️️️
А. Марушич
Желтая карточка
Т. Бакайоко
63'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
А. Флоренци
61'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Ф. Кессье
61'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Р. Леау
60'
57'
Желтая карточка
Э. Хюсай
45'
+7
Желтая карточка
Л. Альберто
Пенальти не реализован!
Ф. Кессье
45'
+6
45'
+5
Желтая карточка
П. Рейна
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
А. Ребич
45'
17'
Желтая карточка
А. Марушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
3-3-1-3
16
Меньян
24
Флоренци
23
Томори
26
Романьоли
19
Эрнандес
16
Тонали
2
Калабрия
19
Кессье
27
Леау
21
Диас
9
Ребич
4-2-3-1
25
Рейна
4
Хюсай
5
Фелипе
15
Ачерби
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
21
Диас
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
21
Диас
19
Кессье
8
Бакайоко
8
Бакайоко
19
Кессье
Бакайоко
10
Беннасер
10
Беннасер
Бакайоко
24
Флоренци
56
Салемакерс
56
Салемакерс
24
Флоренци
27
Леау
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
27
Леау
7
Андерсон
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
7
Андерсон
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
19
Башич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
9
Педро
18
Моро
18
Моро
9
Педро
Остались в запасе
Милан
Лацио
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Лацио
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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