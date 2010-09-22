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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 22 сентября 2010
Лацио
22.09.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Милан
80'
С. Флоккари
67'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Замена
Робиньо
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Л. Педро Каванда
Травма
Л. Педро Каванда
Замена
Л. Антонини
️️️️
И. Абате
ГОЛ! 1:1!
С. Флоккари
Пас отдал
Эрнанес
Замена
М. Сарате
️️️️
С. Маури
Замена
Т. Рокки
️️️️
П. Фоджа
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Гаттузо
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Зеедорф
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Паскуале Фоджа
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
10
Эрнанес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ПП
49
Роналдиньо
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
26
Раду
3
Андре Диас
20
Бьява
39
Каванда
6
Маури
32
Брокки
24
Ледесма
17
Фоджа
10
Эрнанес
10
Флоккари
4-3-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
13
Неста
19
Дзамбротта
8
Гаттузо
21
Пирло
10
Зеедорф
27
Боатенг
11
Ибрагимович
49
Роналдиньо
39
Каванда
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
39
Каванда
17
Фоджа
18
Рокки
18
Рокки
17
Фоджа
6
Маури
9
Сарате
9
Сарате
6
Маури
20
Абате
7
Антонини
7
Антонини
20
Абате
8
Гаттузо
20
Фламини
20
Фламини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
70
Робиньо
70
Робиньо
10
Зеедорф
Остались в запасе
Лацио
Милан
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Милан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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