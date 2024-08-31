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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 31 августа 2024
Лацио
31.08.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Милан
62'
В. Кастелланос
66'
Б. Диа
8'
С. Павлович
72'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Милан
Желтая карточка
М. Гендузи
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Терраччано
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Н. Тавареш
90'
Замена
Т. Нослин
️️️️
В. Кастелланос
87'
Желтая карточка
Патрик
85'
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
Б. Диа
81'
72'
ГОЛ! 2:2!
Р. Леау
Пас отдал
Т. Абрахам
71'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Н. Окафор
70'
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
Эмерсон
70'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Т. Рейндерс
70'
Замена
Р. Леау
️️️️
С. Чуквуэзе
ГОЛ! 2:1!
Б. Диа
Пас отдал
Н. Тавареш
66'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
64'
ГОЛ! 1:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
Н. Тавареш
62'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Л. Чауна
46'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
46'
Желтая карточка
Н. Ровелла
39'
20'
Желтая карточка
Ю. Фофана
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Павлович
Пас отдал
К. Пулишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К)
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Милан
16
Майк Меньян
ВР
23
Фикайо Томори
(К)
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Милан
1
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
18
Кевин Дзероли
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-1-1-1-3
49
Проведель
17
Тавареш
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
17
Чауна
4-3-2-1
16
Меньян
42
Терраччано
23
Томори
31
Павлович
22
Эмерсон
24
Фофана
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
19
Окафор
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
4
Хюсай
4
Хюсай
17
Тавареш
22
Диа
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
22
Диа
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
22
Эмерсон
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Эмерсон
21
Чуквуэзе
27
Леау
27
Леау
21
Чуквуэзе
14
Рейндерс
80
Муса
80
Муса
14
Рейндерс
19
Окафор
18
Абрахам
18
Абрахам
19
Окафор
Остались в запасе
Лацио
Милан
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
1
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
1
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лацио - Милан
4
2
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
0
2
Количество передач
72
74
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
91
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.2
0.66
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
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