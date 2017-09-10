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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 10 сентября 2017
Лацио
10.09.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 1
Завершен
Милан
38'
Ч. Иммобиле (П)
42'
Ч. Иммобиле
48'
Ч. Иммобиле
50'
Л. Альберто
56'
Р. Монтоливо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Вторая желтая
М. Пароло
90'
+3
88'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Желтая карточка
М. Пароло
70'
Желтая карточка
С. Лулич
58'
56'
ГОЛ! 4:1!
Р. Монтоливо
Пас отдал
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 4:0!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
50'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Пароло
48'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Лулич
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
13
Уоллес
26
Раду
8
Баста
6
де Врей
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
4-3-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
37
Мусаккио
19
Бонуччи
13
Родригес
18
Монтоливо
6
Билья
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
10
Кутроне
Остались в запасе
Лацио
Милан
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лацио - Милан
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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