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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 01 февраля 2009
Лацио
01.02.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 3
Завершен
Милан
42'
Пато
47'
М. Амброзини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Желтая карточка
С. Индзаги
Замена
️️️️
Д. Дзамбротта
Замена
А. Коларов
️️️️
Ш. Раду
Замена
У. Дабо
️️️️
К. Брокки
Замена
С. Индзаги
️️️️
М. Меньи
ГОЛ! 0:2!
М. Амброзини
Пас отдал
Д. Бекхэм
ГОЛ! 0:1!
Пато
Пас отдал
Д. Бекхэм
17'
Желтая карточка
М. Амброзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
27
Матузалем
ЛП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ОП
23
Мурад Меньи
АП
32
Кристиан Брокки
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
90
Массимо Амброзини
(К)
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
18
Марек Янкуловски
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Пато
АП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
10
Кларенс Зеедорф
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
90
Этторе Мендичино
ЦФ
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
22
Эмерсон
ОП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
26
Раду
14
Розегнал
13
Сивилья
29
Де Сильвестри
24
Ледесма
27
Матузалем
32
Брокки
23
Меньи
21
Пандев
9
Сарате
4-3-1-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
23
Бонера
14
Сендерос
90
Амброзини
32
Бекхэм
21
Пирло
18
Янкуловски
12
Пато
10
Зеедорф
23
Меньи
0
Индзаги
0
Индзаги
23
Меньи
26
Раду
11
Коларов
11
Коларов
26
Раду
32
Брокки
6
Дабо
6
Дабо
32
Брокки
7
Шевченко
7
Шевченко
Остались в запасе
Лацио
Милан
90
Этторе Мендичино
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
49
Роналдиньо
ЛВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
90
Этторе Мендичино
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
Остались в запасе
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
49
Роналдиньо
ЛВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лацио - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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