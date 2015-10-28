Делио Росси
Тренер
|Имя
|Делио
|Фамилия
|Росси
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|26 ноября 1960
|Имя
|Делио
|Фамилия
|Росси
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|26 ноября 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Болонья
|10
|2
|8
|0
|Дата
|Матч
|22.08.2015
|Лацио
|2 : 1
|Болонья
|29.08.2015
|Болонья
|0 : 1
|Сассуоло
|14.09.2015
|Сампдория
|2 : 0
|Болонья
|20.09.2015
|Болонья
|1 : 0
|Фрозиноне
|23.09.2015
|Фиорентина
|2 : 0
|Болонья
|27.09.2015
|Болонья
|1 : 2
|Удинезе
|04.10.2015
|Ювентус
|3 : 1
|Болонья
|18.10.2015
|Болонья
|0 : 1
|Палермо
|24.10.2015
|Карпи
|1 : 2
|Болонья
|27.10.2015
|Болонья
|0 : 1
|Интер