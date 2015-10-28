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    Делио Росси

    Тренер
    Имя Делио
    Фамилия Росси
    Гражданство Италия
    Дата рождения 26 ноября 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Болонья 10 2 8 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.08.2015 Лацио 2 : 1 Болонья
    29.08.2015 Болонья 0 : 1 Сассуоло
    14.09.2015 Сампдория 2 : 0 Болонья
    20.09.2015 Болонья 1 : 0 Фрозиноне
    23.09.2015 Фиорентина 2 : 0 Болонья
    27.09.2015 Болонья 1 : 2 Удинезе
    04.10.2015 Ювентус 3 : 1 Болонья
    18.10.2015 Болонья 0 : 1 Палермо
    24.10.2015 Карпи 1 : 2 Болонья
    27.10.2015 Болонья 0 : 1 Интер
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